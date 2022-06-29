Avcılar'da 24 yaşındaki Dilan evinde ölü bulundu

Avcılar’da 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz evinde ölü bulundu. Öz'ün cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi’nde büyükannesi ile aynı evde yaşayan Dilan Eylem Öz’den iki gündür haber alınamadı.

Büyükannesinin memleketine gitmesinin ardından evde yalnız kalan Dilan Eylem Öz'e ulaşamayan yakınları kapıyı çilingirle açtı. Eve giren yakınları Dilan Eylem Öz'ün hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Sağlık ekipleri Dilan Eylem Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Öz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"Yerde cesedini bulmuşlar"

Öz'ün öldüğü binanın zemin katındaki fırında çalışan Hacı Gül, komşularından haber alamayan teyzesinin dün saat 17.30 sıralarında çilingir çağırdığını belirterek, "Genç kadın büyükannesi ile kalıyordu. Ancak, büyükannesi başka bir kente taziyeye gitmiş. Evde tek başına kalıyormuş. Teyze haber alamayınca evin kapısını çilingire açtırmış. Yerde cesedini bulmuşlar. Ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak." dedi.

Toprağa verildi

DHA'nın haberine göre yakınları, annesi yurt dışında bulunan, zehirlendiği üzerinde durulan Dilan Eylem Öz’e ulaşılamaması üzerine teyzesinin evinin kapısını çilingir ile açtırdığını, otopsi yapıldığını, kesin ölüm sonucunun 3 gün sonra alınabileceğini belirtti. Aile, uyuşturucu iddialarının doğru olmadığını, genç kızın bugün Büyükçekmece’deki Çakmaklı Mezarlığı’nda toprağa verildiğini söyledi.





