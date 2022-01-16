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Avcılar'da 3 kişi minibüsü kundakladı
3 kişinin kullanılmayan minibüsü yakma anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, mahallelinin yangını toprak ve su ile söndürme çabaları da kameralara yansıdı.
- AA
- 16.01.2022 - 11:39
İstanbul’un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan ve uzun süredir kullanılmadığı belirtilen minibüs, kimlikleri belirsiz 3 kişi tarafından ateşe verildi.
Mahalle sakinleri, toprak ve su atarak aracı tamamen saran alevleri söndürmeye çalıştı.
KUNDAKLAMA ANI KAMERADA
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Bu arada, olay yeri yakınındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin minibüsün içine attıkları torbayı yakmaları ve araç alev aldıktan sonra sakin bir şekilde ayrılmaları yer aldı.