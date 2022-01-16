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Avcılar'da 3 kişi minibüsü kundakladı

Avcılar'da 3 kişi minibüsü kundakladı

3 kişinin kullanılmayan minibüsü yakma anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, mahallelinin yangını toprak ve su ile söndürme çabaları da kameralara yansıdı.