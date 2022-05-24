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    Avcılar’da ağabeyini zıpkınla yaraladı

    İstanbul Avcılar'da kardeşler arasında çıkan kavgada Rıdvan Direk, tartıştığı ağabeyini zıpkın ve bıçakla yaralayarak kaçtı.
    • 24.05.2022 - 04:18
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    Avcılar’da ağabeyini zıpkınla yaraladı

    Saat 22.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Uğur Mumcu Parkı yakınlarındaki Üzengi Sokak’tan yaralı olarak gelen Metin Direk’in sırtına yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda zıpkın saplandığını gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekipleri zıpkını görünce itfaiyeyi çağırdı

    Yaralı Metin Direk'in sırtındaki zıpkını gören sağlık ekipleri ise bu durum karşısında şaşkına döndü. Ekipler, yaralıya müdahale edebilmek için itfaiye ekibinden yardım istedi.

    Gelen itfaiye ekibi, ambulansa alınan yaralının sırtındaki zıpkını keserek çıkardı.

    Avcılar’da ağabeyini zıpkınla yaraladı #1

    "Kardeşimle tartıştık, zıpkın ve bıçakla yaralayıp kaçtı"

    DHA'nın haberine göre; yaralı Metin Direk, polise verdiği bilgide, kardeşi Rıdvan Direk ile tartıştıklarını, tartışmanın ardından kendisini zıpkın ve bıçak darbeleri ile yaralayarak kaçtığını anlattı. Polis bölgede bir süre kesici alet aradıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kardeşi aramaya başladı. Yaralı ağabey, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

     

    Avcılar’da ağabeyini zıpkınla yaraladı #2

    Avcılar’da ağabeyini zıpkınla yaraladı #3

    Avcılar’da ağabeyini zıpkınla yaraladı #4

    Avcılar’da ağabeyini zıpkınla yaraladı #5

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