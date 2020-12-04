Maske takmadığı için uyarılan hastanın, kadın doktora hakaretler savurarak “Elimde kalırsın” dediği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan 7 No’lu Aile Sağlığı Merkezi'ne maskesiz gelen bir kadın, doktor Yağmur Turan tarafından uyarıldı.

Uyarı üzerine sinirlenen kadın, doktor Turan'a tepki göstererek hakaretler yağdırdı.

O ANLAR KAMERADA

Turan durumu polise bildirirken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası ve Turan’ın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Avcılar'da aile sağlığı merkezinde doktora saldırı ViDEO

"'GERİ ZEKALI SENİ KİM DOKTOR DİYE KOYDU BURAYA' DEDİ"

Doktor Turan, “Maske takıp gelmesi gerektiğini söyledim. Hasta da ‘Ben bir şey soracağım, benim ağzım kapalı zaten’ dedi. Ben de bu şekilde işlem yapamayacağımı söyledim. 'Benim ağzım kapalı' demeye başladı tekrar ve bana ‘Geri zekalı seni kim doktor diye koydu buraya, ben sana bir şey soracağım diyorum zaten sen benim doktorum da değilsin, bir şey sorup gideceğim’ zaten şeklinde hiddetlendi." sözleriyle yaşadığı olayı anlattı.

"TARTAKLAYIP, DARBETTİ"

Korktuğunu belirten Turan, "Bunun üstüne ben görüntü almaya başladım olayı belgelemek için. Çünkü benim odamın içinde güvenlik kamerası yoktu. Hakaret ettiği için ben kamera ile kayıt aldım ve hasta bunu göründe daha da hiddetlendi. Ben izin vermedim gitmesine, polisler gelecek dedim. Daha da sinirlenip beni tartaklayıp, darbetti kolumda tırnak izleri oldu.” dedi.

"HALA MASKE BİLİNCİNDE OLMAYANLAR VAR"

Hasta hakkında şikayette bulunduğunu ancak hastanın kimlik bilgileri olmadığı için dava açamadığını söyleyen Turan, “3 günlük rapor aldım. Mart ayından beri korona sürecindeyiz ve bu sürecin başından beri maske takılması gerektiği bütün medya kanalları tarafından gösteriliyor. Halk bunun bilincine ulaşmış olmalı. Hala bunun bilincinde olmayanlar için biz sağlık çalışanları olarak bireysel olarak ulaşmaya çalışıyoruz ancak bu şekilde tavırlar ile karşılaşınca çok yıpratıcı bir süreç başlıyor bizim için” diye konuştu.

"ELİMDE KALIRSIN"

Öte yandan görüntülerde ise doktora saldıran kadının, “Elimde kalırsın, bak kadın, yemin ederim elimde kalırsın.” tehditleri dikkat çekti.