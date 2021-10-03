Avcılar'da alacak tartışmasında bir kişiyi silahla vurdular

Alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerindeki bir otopark önünde dün saat 19.00 sıralarında Yaşar Ç., daha önce borç olarak verdiği 40 bin TL’yi Ayhan Y.’den isterken onu tehdit etti.

Bunun üzerine Ayhan Y., Ahmet S. ve birkaç kişi ile birlikte Yaşar Ç.’nin bulunduğu otoparka geldi.

BİRKAÇ EL ATEŞ ETTİ

Yaşanan tartışma sonrasında şüpheliler Ayhan Y. ve Ahmet S. silahlarını çekerek Yaşar Ç.’ye birkaç el ateş etti.

Kaçmaya çabalayan Yaşar Ç. boynundan yaralandı. Olayın bildirilmesinden sonra bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa bir süre sonra şüpheliler Ayhan Y. ve Ahmet S.’yi gözaltına aldı. Kullandıkları silahları da ele geçiren polis, şüphelilerin yanında gelen iki kişiyi daha gözaltına aldı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Yaşar Ç., ambulansla kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı incelemeler yaptı. Soruşturma devam ediyor.





























