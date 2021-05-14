Haberler

3. Sayfa Haberleri

Avcılar'da alkollü eğlenceye polis baskını

Avcılar'da alkollü eğlenceye polis baskını

Tam kapanmaya rağmen sosyal medya üzerinden haberleşerek bir evde parti veren 2'si Türk, 21'i yabancı uyruklu 23 kişiye yaklaşık 80 bin lira ceza kesildi.