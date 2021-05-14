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- Avcılar'da alkollü eğlenceye polis baskını
Avcılar'da alkollü eğlenceye polis baskını
Tam kapanmaya rağmen sosyal medya üzerinden haberleşerek bir evde parti veren 2'si Türk, 21'i yabancı uyruklu 23 kişiye yaklaşık 80 bin lira ceza kesildi.
- DHA
- 14.05.2021 - 17:26
- Güncelleme : 14.05.2021 - 17:31
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizköşkler Mahallesi Kazım Akgül Caddesi üzerinde bulunan bir evden yüksek tonda müzik sesi geldiği ve parti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi.
ALKOLLÜ PARTİDE 23 KİŞİ YAKALANDI
Baskında evde 21'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 23 kişi yakalandı. Şahısların sosyal medya üzerinden birbirleri ile haberleşerek toplandıkları, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri ve alkollü eğlence düzenledikleri belirlendi.
80 BİN TL CEZA
Bu kişilere 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca toplam 79 bin 787 TL idari para cezası uygulanırken, eğlence sonlandırıldı.
Avcılar'da alkollü eğlenceye polis baskını VİDEO