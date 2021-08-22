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- Avcılar'da anne-oğul, asansörde mahsur kaldı
Avcılar'da anne-oğul, asansörde mahsur kaldı
Bozulan asansörde kalan anne ve oğlu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 22.08.2021 - 11:00
İstanbul Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi’nde dün anne ve oğlu apartmanda kullandıkları asansörün bozulmasıyla mahsur kaldı.
Apartmandaki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye çağrıldı.
ANNE VE OĞUL KURTARILDI
İtfaiye ekibi levye yardımıyla önce çocuğu, ardından da annesini mahsur kaldıkları asansör kabininden çıkardı.
Avcılar'da anne-oğul, asansörde mahsur kaldı VİDEO