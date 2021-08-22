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    Avcılar'da anne-oğul, asansörde mahsur kaldı

    Bozulan asansörde kalan anne ve oğlu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 22.08.2021 - 11:00
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    Avcılar'da anne-oğul, asansörde mahsur kaldı

    İstanbul Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi’nde dün anne ve oğlu apartmanda kullandıkları asansörün bozulmasıyla mahsur kaldı.

    Apartmandaki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye çağrıldı.

    ANNE VE OĞUL KURTARILDI

    İtfaiye ekibi levye yardımıyla önce çocuğu, ardından da annesini mahsur kaldıkları asansör kabininden çıkardı.

    Avcılar'da anne-oğul, asansörde mahsur kaldı VİDEO


    Avcılar da anne-oğul, asansörde mahsur kaldı #1

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