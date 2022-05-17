Avcılar'da apartmandaki eşyaları ateşe verip, kaçtı

Merdiven boşluğundaki eşyaları ateşe veren ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, apartman sakinlerine panik yaşattı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde anne ve babası ile aynı binada oturan Eyüpcan A., ailesinin evi kiraya verip, merdiven boşluğunda kalmaya başladı.

DHA'nın haberine göre; Eyüpcan A. mesken tuttuğu merdiven boşluğundaki eşyaları ateşe verdi.

Eşyaları yaktı

Eyüpcan A. olayın ardından kayıplara karışırken, apartmanda yaşayanlar kendilerine korku ve panikle sokağa attı.

Söndürüldü

Yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Apartman sakinlerinin Avcılar Polis Merkezi'ne giderek Eyüpcan A.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

"Herkesi tehdit ediyor"

Şikayetçilerden Saliha İşleyen, "Herkesi tehdit ediyor. Benim burada evim var. Bana kimse karışamaz diyerek, binayı ateşe vereceğini söylüyor. Zaman zaman buraya başkalarını da getiriyor" dedi.

Başka bir apartman sakini ise, kaçan şüphelinin madde bağımlısı olduğunu iddia etti.

























