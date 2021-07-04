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Avcılar'da araçtan silahla ateş edince yakalandı

Avcılar'da araçtan silahla ateş edince yakalandı

Ateş edilen aracın yakalanması üzerine araçtan çıkan 3 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 3 kurusıkı tabanca ve şarjörü, 1 adet şarjör ve 26 adet fişek ile 10,21 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.