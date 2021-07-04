Euro
10.2983
0.07%
Dolar
8.6796
0.34%
Altın
498.82
0.95%
Borsa
1.377
0.28%
Bitcoin
305.350
2.33%
EXEN Coin
30.20
2.54%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Avcılar'da araçtan silahla ateş edince yakalandı

    Ateş edilen aracın yakalanması üzerine araçtan çıkan 3 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 3 kurusıkı tabanca ve şarjörü, 1 adet şarjör ve 26 adet fişek ile 10,21 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.
    • İHA
    • 04.07.2021 - 10:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da araçtan silahla ateş edince yakalandı

    İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi Ali Fuat Başgil Caddesi üzerinde seyir halindeki bir araçtan silahla ateş edildi.

    Olayı gören polis ekipleri aracı takibe aldı.

    Osmanağa Caddesi üzerinde önü kesilen araç durduruldu.

    SİLAH VE UYUŞTURUCULAR BULUNDU

    Araç içerisinde bulunan G.Y. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 3 kurusıkı tabanca ve şarjörü, 1 adet şarjör ve 26 adet fişek, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 10,21 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Avcılar da araçtan silahla ateş edince yakalandı #1

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

    Uyuşturucudan suç kaydı bulunduğu tespit edilen G.Y., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Avcılar da araçtan silahla ateş edince yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir