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- Avcılar'da araçtan silahla ateş edince yakalandı
Avcılar'da araçtan silahla ateş edince yakalandı
Ateş edilen aracın yakalanması üzerine araçtan çıkan 3 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 3 kurusıkı tabanca ve şarjörü, 1 adet şarjör ve 26 adet fişek ile 10,21 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.
- İHA
- 04.07.2021 - 10:01
İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi Ali Fuat Başgil Caddesi üzerinde seyir halindeki bir araçtan silahla ateş edildi.
Olayı gören polis ekipleri aracı takibe aldı.
Osmanağa Caddesi üzerinde önü kesilen araç durduruldu.
SİLAH VE UYUŞTURUCULAR BULUNDU
Araç içerisinde bulunan G.Y. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 3 kurusıkı tabanca ve şarjörü, 1 adet şarjör ve 26 adet fişek, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 10,21 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Uyuşturucudan suç kaydı bulunduğu tespit edilen G.Y., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.