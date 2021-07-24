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- Avcılar’da asansörde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Avcılar’da asansörde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
- DHA
- 24.07.2021 - 12:04
İstanbul’un Avcılar ilçesinde bulunan Merkez Ulu Camii Otoparkı'nda, cuma günü saat 14.30 sıralarında 4'ü çocuk 8 kişi 3 kat yukarıdaki Reşitpaşa Caddesi cami girişine çıkmak için asansörü çağırdı.
Gelen asansör içindeki 8 kişi ile 2 kat çıktıktan sonra durdu.
Asansör içindekiler kapıyı aralayıp seslerini duyurmaya çalıştı. Asansördekilerden biri telefon ile yakınını arayarak gelmesini istedi.
Durum itfaiye ekiplerine haber verildi.
ÇALIŞMA GECİKTİ
Gelen itfaiye ekibi, müdahale için asansördekilerden kapının kapatılmasını istedi.
Kapının sık açılması nedeniyle çalışma gecikti.
Asansör firmasına olayın haber verilmesi ile bölgeye firma görevlisi gönderildi.
Görevlinin çabası ile asansör, üst kata çekildi.
EKİPLER HAZIR BULUNDURULDU
Olası bir müdahale için olay yerine 3 ambulans sevk edildi.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede hazır bulundu.
AMBULANSLARA GÖTÜRÜLDÜ
Çalışmaların olumlu sonuç vermesi ile asansörden çıkarılan 8 kişi ambulanslara götürüldü.
Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.
Avcılar’da asansörde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı VİDEO