Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
288.065
4.03%
EXEN Coin
25.33
2.55%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Avcılar’da asansörde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

    Dördü çocuk olmak üzere asansöre binen 8 kişi, 2 kat çıktıktan sonra mahsur kaldı. Olay yerine gönderilen asansör firması görevlisinin yardımı ile şahıslar yukarı çekildi.
    • DHA
    • 24.07.2021 - 12:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar’da asansörde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

    İstanbul’un Avcılar ilçesinde bulunan Merkez Ulu Camii Otoparkı'nda, cuma günü saat 14.30 sıralarında 4'ü çocuk 8 kişi 3 kat yukarıdaki Reşitpaşa Caddesi cami girişine çıkmak için asansörü çağırdı.

    Gelen asansör içindeki 8 kişi ile 2 kat çıktıktan sonra durdu.

    Asansör içindekiler kapıyı aralayıp seslerini duyurmaya çalıştı. Asansördekilerden biri telefon ile yakınını arayarak gelmesini istedi.

    Durum itfaiye ekiplerine haber verildi.

    ÇALIŞMA GECİKTİ

    Gelen itfaiye ekibi, müdahale için asansördekilerden kapının kapatılmasını istedi.

    Kapının sık açılması nedeniyle çalışma gecikti.

    Asansör firmasına olayın haber verilmesi ile bölgeye firma görevlisi gönderildi.

    Görevlinin çabası ile asansör, üst kata çekildi.

    Avcılar’da asansörde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı #1

    EKİPLER HAZIR BULUNDURULDU

    Olası bir müdahale için olay yerine 3 ambulans sevk edildi.

    Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede hazır bulundu.

    Avcılar’da asansörde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı #2

    AMBULANSLARA GÖTÜRÜLDÜ

    Çalışmaların olumlu sonuç vermesi ile asansörden çıkarılan 8 kişi ambulanslara götürüldü.

    Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.

    Avcılar’da asansörde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı VİDEO

    Avcılar’da asansörde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı #3

    Avcılar’da asansörde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir