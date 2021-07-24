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Avcılar’da asansörde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Avcılar’da asansörde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Dördü çocuk olmak üzere asansöre binen 8 kişi, 2 kat çıktıktan sonra mahsur kaldı. Olay yerine gönderilen asansör firması görevlisinin yardımı ile şahıslar yukarı çekildi.