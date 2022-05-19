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Avcılar’da Atatürk posterlerini yırtıp kaçtılar

Avcılar’da Atatürk posterlerini yırtıp kaçtılar

Billboardlarda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının posterleri, iki kişi tarafından yırtıldı. İki genç ise o posterleri yırtanları engellemeye çalıştı. Polis, şüphelileri arıyor.