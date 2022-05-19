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    Avcılar’da Atatürk posterlerini yırtıp kaçtılar

    Billboardlarda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının posterleri, iki kişi tarafından yırtıldı. İki genç ise o posterleri yırtanları engellemeye çalıştı. Polis, şüphelileri arıyor.
    • 19.05.2022 - 12:54
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    Avcılar’da Atatürk posterlerini yırtıp kaçtılar

    İstanbul’un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Havuz Meydanı'ndaki billboardlarda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının posterleri iki kişi tarafından çekilerek yırtıldı.

    Bu sırada yoldan geçen lise öğrencileri Ahmet Gülhan ile Eyüp Yıldırım, posterleri yırtanlara  tepki gösterdi.

    Posterleri yırtanlar ise  “Elimiz çarptı” yanıtını verdi.

    Koşarak kaçtılar

    Öğrenciler ile posteri yırtanlar arasında tartışma yaşandı.

    Yoldan geçenlerin ayırması üzerine posterleri yırtan kişiler koşarak kaçtı.

    Polis saldırganları arıyor

    İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi.

    Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek Atatürk posterlerini yırtıp kaçtıkları iddia edilen şüphelileri tespit ederek yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı.

    Avcılar’da Atatürk posterlerini yırtıp kaçtılar #1

    Yenileri asılacak

    DHA’nın haberine göre belediye yetkilileri de yırtılan posterlerin kısa süre içerisinde yenileri ile değiştirileceğini söyledi.

    Avcılar’da Atatürk posterlerini yırtıp kaçtılar #2

    Avcılar’da Atatürk posterlerini yırtıp kaçtılar #3

    Avcılar’da Atatürk posterlerini yırtıp kaçtılar #4

    Avcılar’da Atatürk posterlerini yırtıp kaçtılar #5

    Avcılar’da Atatürk posterlerini yırtıp kaçtılar #6

    Avcılar’da Atatürk posterlerini yırtıp kaçtılar #7


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