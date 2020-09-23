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    Avcılar'da ateşle oynayan çocuklar motosikleti küle çevirdi

    Karton koli yakarak ateşle oynayan çocuklar, rüzgarın alevleri savurmasıyla park halindeki motosikletin yanmasına neden oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 23.09.2020 - 12:25
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    Avcılar'da ateşle oynayan çocuklar motosikleti küle çevirdi

    İstanbul’un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde 3 çocuk, iki bina arasına girerek kolileri yaktı.

    Yanan koli rüzgarın etkisiyle savrularak, park halindeki motosikletin altına girdi.

    PANİKLEYİP, KAÇTILAR

    Koliden yükselen alevin motosikleti tutuşturduğunu gören çocuklar, panikleyip kaçtı. Bir kadın yanan koliyi motosikletten uzaklaştırsa da alevler bütün motosikleti sardı.

    Bir sokak sakini de yangın tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı.

    Avcılar'da ateşle oynayan çocuklar motosikleti yaktı İZLE

    HORTUMLA SÖNDÜRDÜ

    Yangın tüpü çalışmayınca, o da başarılı olamadı. Daha sonra bir kadın bahçesinden çektiği hortum ile su sıkarak yangını söndürdü.

    3 ÇOCUK, AİLELERİYLE BİRLİKTE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri karton ile motosikleti yakan çocukları aileleri ile birlikte polis merkezine götürdü.

    Avcılar da ateşle oynayan çocuklar motosikleti küle çevirdi #1

    Avcılar da ateşle oynayan çocuklar motosikleti küle çevirdi #2

     

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