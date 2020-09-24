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    Avcılar’da balkondan düşen yaşlı adama demir korkuluklar saplandı

    Sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın ikinci katında yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü. Korkuluklara saplanan adama operasyon yapılacak.
    • DHA
    • 24.09.2020 - 08:13
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    Avcılar’da balkondan düşen yaşlı adama demir korkuluklar saplandı

    İstanbul’un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi’ndeki Filiz Sokak’ta sabah saat 06.15 sıralarında 4 katlı bir binanın ikinci katında oturan ve ismi öğrenilemeyen yaşlı adam, henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu dairenin balkonundan aşağı düştü.

    Yaşlı adama binaya ait, demir korkuluklar saplandı.

    Bina sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın vücuduna saplanan demir korkulukları demir kesme makası ile kesti.

    OPERASYON İLE ÇIKARILACAK

    Bu sırada polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de yaralı adama müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaşlı adam vücuduna saplanan demir ile hastaneye kaldırıldı.

    Yaşlı adamın vücuduna saplanan demirin hastanede operasyon ile çıkarılacağı öğrenildi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çevredeki vatandaşlardan bilgi aldığı görüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Avcılar’da balkondan düşen yaşlı adama demir korkuluklar saplandı #1

    EŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA SARSINTI GEÇİRDİ

    Olayın yaşandığı binanın hemen karşısında oturan Beyler Mutlu isimli kişi, “Biz torununun sesine uyandık. Bu kendimi atacağım diyordu, çıktık balkona kendini atmış. Kendisi yaşlıydı, 84 yaşlarında. Herhangi bir hastalığı yoktu. Eşini kaybettikten sonra biraz sarsıntı geçirdi, ondan olmuş olabilir. Evde tek yaşıyordu ama herhalde yanında gelini ile oğlu vardı bilmiyorum.” dedi.

    Avcılar’da balkondan düşen yaşlı adama demir korkuluklar saplandı #2

    Avcılar’da balkondan düşen yaşlı adama demir korkuluklar saplandı #3

    Avcılar’da balkondan düşen yaşlı adama demir korkuluklar saplandı #4

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