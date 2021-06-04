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    Avcılar’da balkonların çökme anı

    42 yıllık binanın iki balkonunun çöktüğü o anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 04.06.2021 - 14:54
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    Avcılar’da balkonların çökme anı

    İstanbul Avcılar’da gece meydana gelen olayda 42 yıllık binanın 1’inci ve 2’inci katlarında bulunan balkonlar büyük bir gürültü ile çökmüş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

    Mahalleliyi şoke eden olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

    ÇÖKME ANI KAMERADA

    Görüntülerde binanın balkonları büyük bir gürültü ile çöktü.

    Olay sırasında binanın yanındaki fırında çalışan bir işçi, balkondan düşen parçalardan yara almadan kurtuluyor. Çöken balkonların gürültüsüyle fırında çalışanlar dışarı çıktığı görüldü.

    Avcılar'da balkonların çökme anı VİDEO


    Avcılar’da balkonların çökme anı #1

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