Avcılar'da banka sırası bekleyen kadınlar arasında kavga

Banka sırası beklerken tartışan kadınlar, birbirlerine küfürler yağdırdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, iki kadın banka sırası beklerken tartışmaya başladı.

Sıra nedeniyle çıkan tartışma kısa bir süre sonra kavgaya döndü.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Kadınlar birbirlerine hakaret edip, küfretmeye başladı.

Kavgaya kadınlardan birinin kocası dahil olunca, çevredeki esnaf ve vatandaşlar kavgaya el atıp, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kavgayı sonlandırıp ortamı sakinleştirdi.

"POLİSLER GELİNCE DAĞILDILAR"

Olayı gören ve kadınları ayırmaya çalışan Vedat Aydın, “Banka sırasında tartışma başladı, daha sonda küfürleşmeye geçtiler. Biri açık, diğeri kapalı kadın vardı.

Kapalı olan eşiyle beraberdi. Daha sonra küfürleşmeye başladılar, birbirlerine girdiler.

İlk başta biz olaya girmedik ama kapalı olan kadının eşi girince biz müdahil olduk, ayırdık. Daha sonra polisler geldi, zaten dağıldılar.” dedi.



