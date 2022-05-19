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    Avcılar'da bar sahibini silahla öldürdü

    Bar sahibini silahla vuran kadın emniyetteki ifadesinde, "Beni çok sevdiğini ve bensiz yaşayamayacağını söyleyerek tabancasını verdi, sonra da ateş etmemi istedi" dedi.
    • DHA
    • 19.05.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 14:44
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    Avcılar'da bar sahibini silahla öldürdü

    İstanbul Avcılar'da Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki bir barda cinayet yaşandı.

    DHA'nın haberine göre; Gurbet T. (28) adlı kadın, bar sahibi Çağdaş Emre Elçi'ye (28) tabanca ile ateş etti. Elçi kanlar içinde kalırken Gurbet T. dışarı çıkarak yardım istedi.

    Hayatını kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralan Çağdaş Emre Elçi'yi, Avcılar'daki özel hastaneye kaldırdı. Ancak Elçi hayatını kaybetti.

    Suçunu kabul etti

    Polisler tarafından ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınan evli ve 2 çocuk annesi kadının, cinayeti kabul ettiği öğrenildi.

    "Tabancasını bana verdi, sonra da ateş etmemi istedi"

    Gurbet T.'nin ilk ifadesinde, "Çağdaş Emre Elçi beni çok sevdiğini ve bensiz yaşayamayacağını söyleyerek tabancasını bana verdi. Sonra da ateş etmemi istedi." dediği kaydedildi.
    Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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