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    Avcılar'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

    Avcılar'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

    Avcılar TEM Bağlantı Yolu'nda bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti.
    • 21.10.2022 - 07:42
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    Motosiklet sürücülerinin kabusu haline gelen "katil bariyerler" yine can aldı.

    Saat 00.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Avcılar gişeleri mevkiinde, 34 FHG 064 plakalı motosikleti kullanan sürücü kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

    Motosiklet 100 metre savruldu, sürücü hayatını kaybetti

    DHA'nın aktardığına göre; çarpmanın şiddetiyle motosiklet 100 metre ileriye savruldu. Yoldan geçen sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

    Avcılar da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi #1

    Polis ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücünün cansız bedeni cenaze aracıyla Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza sonrası yola fırlayan motosiklet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Avcılar da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi #2

    Motorcu dostu bariyer can kurtarıyor

     

    Motosikletlerin alttan geçmesini önlemek için yapılan 'motorcu dostu bariyer'in bazı yollarda olmaması nedeniyle kazalarda can kaybı riski artıyor.

    Avcılar da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi #3


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