Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada Türk bayrağı olduğu görülünce yıkım durduruldu. Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı, kepçe ile duvara ulaşarak bayrağı olduğu yerden aldı.

Avcılar ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında, önceki gün saat 15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı.

Yıkım sırasında birinci katta ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üzerinde Türk bayrağı olduğunu görülünce, yıkım firmasının yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi yere indirmesini istedi.

Çalı, kepçenin üzerine çıkarak ayna ve üzerindeki Türk bayrağını aldı.

Çalı’nın bayrak hassasiyeti cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

“ORADA DURMASINA GÖNLÜMÜZ EL VERMEDİ”

Yunus Çalı, indirdiği Türk bayrağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik. Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepimizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el vermedi.” sözlerini kaydetti.

Avcılar’da bayrak hassasiyeti yıkımı durdurdu ViDEO

“BU BAYRAK BİZİM HER ŞEYİMİZ”

Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer ise, “Kardeşimiz duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz.” ifadelerini kullandı.