Avcılar’da göbek bağı kesilmemiş bir bebeği çöpe bırakan kadın gözaltına alınırken, bebeğin bırakılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi’nde dün yaşanan olayda, kağıt toplayıcısı bir kadın, çöp konteyneri içinde hareketsiz yatan bir bebek gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri bebeğin ölü olduğunu belirledi.

GÖBEK BAĞI KESİLMEMİŞ ERKEK BEBEK

Bebeğin cesedi üzerinde yapılan incelemede yeni doğmuş olduğu, göbek bağının üzerinde ve erkek bir bebek olduğu anlaşılırken, polis olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

Bebeği bırakan kadın kısa sürede yakalanırken, bebeğin torba içinde çöpe atıldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Avcılar'da bebeği çöpe atan kadın kamerada ViDEO