Avcılar’da bir binanın çatı katında çıkan yangın yandaki 2 binaya sıçradı.

İstanbul Avcılar’da saat 21.00 sıralarında 2 katlı bir binanın çatı katında bulunan soba borusunda yangın çıktı.

Yangının büyümesiyle alevler, yandaki diğer 2 binaya sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Avcılar’da bir binanın çatısında yangın çıktı VİDEO

1 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Olay sırasında dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

"YANGIN SIRASINDA, İKİŞER İKİŞER DÖRT ÇOCUĞU AŞAĞI İNDİRDİM"

Yangın sırasında binada mahsur kalanları kurtardığını ifade eden Ferhat Sezginoğlu, “Karşı binada oturuyordum. Yangının çıktığı sırada ses duyduk. Camdan baktığımda binanın çatı katı yanıyordu. Hemen gittim, ikişer ikişer 4 çocuğu aşağı indirdim. Binadaki diğer vatandaşlar da aşağı indi. Daha sonra 2 binaya da sıçradı. Can kaybı ve yaralı yok. Sadece bir kişi dumandan etkilendi. Yangın sobadan kaynaklandı. Çatı katındaki bacadan çıkıyordu ateşler” dedi.

Yangını gören mahalle sakini Hikmet Aras ise, “Dışarı çıktık. 3 tane binanın çatısı yanıyordu. 5-6 tane itfaiye geldi. Yangın sobadan çıktı. Can kaybı yok. 1-2 yaralı var. Onları da ambulans götürdü” diye konuştu.