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    Avcılar'da bir evin kalorifer peteğine yılan girdi

    Apartmanda oturanların bahçe kapısını açık bırakmasının ardından içeri giren bir yılan, kalorifer peteğine gizlenerek hane halkında korku dolu anlat yaşattı.
    • DHA
    • 02.09.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 10:00
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    Avcılar'da bir evin kalorifer peteğine yılan girdi

    İstanbul Avcılar'da bulunan Cihangir Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturanlar bahçeye açılan kapıyı açık bıraktı.

    Bu sırada bahçeden gelen yılan içeri girerek, kalorifer peteğinin bulunduğu yerde gizlendi.

    Ev sahipleri tarafından fark edilen boyu 1 metreyi bulan yılan, korkuya neden oldu.

    İTFAİYE, YILANI YAKALAMAK İÇİN GELDİ

    Ev sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede gelen itfaiye erleri yılan yakalama operasyonu başlattı.

    Avcılar'da bir evin kalorifer peteğine yılan girdi VİDEO

    DOĞAYA BIRAKILACAK

    Ev sahibinin de süpürge ile destek verdiği çalışma kısa sürede sonuç verdi. İtfaiye eri yılanı yakaladı. Yılan, doğada bırakmak üzere götürüldü.

    Avcılar da bir evin kalorifer peteğine yılan girdi #1


    Avcılar da bir evin kalorifer peteğine yılan girdi #2

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    Avcılar da bir evin kalorifer peteğine yılan girdi #4

    Avcılar da bir evin kalorifer peteğine yılan girdi #5

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