Avcılar'da bir gecede 3 hayalet göstergeyi dakikalar içinde çaldılar

Sabahın erken saatlerinde gelen 3 kişi, park halinde bulunan 3 lüks otomobilin hayalet gösterge olarak bilinen kontrol panelleri ile çeşitli parçalarını çaldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler ve Ambarlı Mahalle'sinde 16 Temmuz Cumartesi günü, sabahın erken saatlerinde gelen 3 kişi, park halindeki otomobilleri gözüne kestirdi.

Hırsızlık konusunda iddialı olan şüpheliler, dakikalar içinde binlerce liralık hırsızlık yaptı.

Hayalet göstergeleri çaldılar

Otomobillerin camlarını kıran şüpheliler, hayalet gösterge olarak bilinen GPS sistemi ve akıllı telefon bildirimleri, sürücünün göz hizasındaki cama yansıtan dijital panelleri sökerek, çaldı.

Hırsızlıkla ilgili başlatılan soruşturmada, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

"Hayalet gösterge en az 60 bin lira değerinde"

DHA'nın haberine göre; otomobilinden hırsızlık yapılan Fatih Sarp, "Hırsızlar aynı gece sabaha karşı 3 ayrı otomobilin camlarını kırıp hayalet göstergeleri çalmışlar.

Çok profesyoneller, bir dakika içerisinde hırsızlığı yapıp kaçıyorlar. Her bir hayalet gösterge en az 60 bin lira değerinde. Şüphelilerin yakalanarak mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz." dedi.









