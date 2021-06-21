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    Avcılar’da, bir kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı

    Yolda yürüyen kadın, eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 21.06.2021 - 14:48
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 15:41
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    Avcılar’da, bir kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı

    İstanbul’un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde, bir yakını ile yürüyen Gönül A. isimli kadının karşısına eski eşi Kader K. çıktı.

    Kadının yanına yaklaşan şahıs, yanında getirdiği silahı kadına doğrultarak ateş açtı.

    Bacaklarına defalarca ateş edilen Gönül A., çantası ile Kader K.’ye vurmaya çalıştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kadının karşı koyması ile yere düşen Kader K., olay yerinden hızla uzaklaştı.

    Gönül K., acı içinde yerde kaldı.

    Saldırı anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Avcılar’da, bir kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı VİDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Yaralanan Gönül K., Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kader K., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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    Avcılar’da, bir kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı #2

    Avcılar’da, bir kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı #3

    Avcılar’da, bir kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı #4

    Avcılar’da, bir kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı #5

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