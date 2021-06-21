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- Avcılar’da, bir kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı
Avcılar’da, bir kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı
Yolda yürüyen kadın, eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 21.06.2021 - 14:48
- Güncelleme : 21.06.2021 - 15:41
İstanbul’un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde, bir yakını ile yürüyen Gönül A. isimli kadının karşısına eski eşi Kader K. çıktı.
Kadının yanına yaklaşan şahıs, yanında getirdiği silahı kadına doğrultarak ateş açtı.
Bacaklarına defalarca ateş edilen Gönül A., çantası ile Kader K.’ye vurmaya çalıştı.
KAMERAYA YANSIDI
Kadının karşı koyması ile yere düşen Kader K., olay yerinden hızla uzaklaştı.
Gönül K., acı içinde yerde kaldı.
Saldırı anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Avcılar’da, bir kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı VİDEO
GÖZALTINA ALINDI
Yaralanan Gönül K., Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kader K., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.