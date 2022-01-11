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    Avcılar’da bir kişinin öldüğü göçük olayında müteahhit tutuklandı

    Avcılar'da inşaat alanında 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı göçükle ilgili gözaltına alınan müteahhit tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 18:37
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    Avcılar’da bir kişinin öldüğü göçük olayında müteahhit tutuklandı

    İstanbul'un Avcılar  ilçesi Mahallesi Talimhane Sokak'taki inşaat alanında dün yaşanan göçük nedeniyle işçi Cemal Eken toprak altında kalarak hayatını kaybetmiş, 1 işçi de yaralı olarak kurtarılmıştı.

    Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı "Taksirle ölüme sebebiyet verme" olayı ile ilgili soruşturma başlatmış ve olaya ilişkin müteahhit Metin K., ustabaşı Arif E. ile kepçe operatörü Sinan A. gözaltına alınmıştı.

    MÜTEAHHİT TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen müteahhit Metin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Arif E. ve Sinan A. ise serbest bırakıldı.

    Avcılar’da bir kişinin öldüğü göçük olayında müteahhit tutuklandı #1

    Avcılar’da bir kişinin öldüğü göçük olayında müteahhit tutuklandı #2


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