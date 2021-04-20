Avcılar'da kız arkadaşına buluşma teklifinde bulunan şahsı yere yatırarak yumrukladı.

Avcılar sahilinde meydana gelen olayda, arkadaşlık sitesinden tanıştığı kızla bir süre sohbet eden E.G., buluşmak istedi.

Kız ise sevgilisi M.F.Ö’ye olanları anlattı. Bir arkadaşını da yanına alan M.F.Ö, buluşmak için kız arkadaşının telefonundan E.G.’ye mesaj attı.

Avcılar sahilde buluşan şahıslar arasında önce tartışma ardından kavga çıktı.

ARKADAŞI KAYDA ALDI

Kavgada kızın sevgilisi M.F.Ö, E.G’yi yere yatırarak yumrukla darbetmeye başladı. Bu sırada M.F.Ö.’nün yanında bulanan arkadaşı da darp anını kameraya çekti.

Şahsın darbedilerek kameraya çekildiği anlar ise bir başka vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Avcılar'da biri yumrukladı diğeri kayda aldı VİDEO

SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, M.F.Ö’yü gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan M.F.Ö’nün, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.