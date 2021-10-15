Avcılar’da boğazı kesilen kadının eşi, ölü bulundu

Denizköşkler Mahallesi’ndeki evinde, boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız’ın kayıp eşi Nuri Yıldız, Beylikdüzü’nde başına bir el ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokak üzerindeki evde ikamet eden Esra Yıldız, boğazı kesilerek öldürülmüş halde evde bulunmuş, eşi Nuri Yıldız’ın aracı ise Esenyurt’ta TEM Haramidere bağlantı yolunda terk edilmiş bir halde yanarken bulunmuştu.

Otel sahibi olduğu belirlenen Nuri Yıldız’a ulaşılamaması üzerine polis ekipleri, çalışmalara başladı.

Evde Esra Yıldız’ın ölümüne ilişkin yapılan araştırmada ise kapıda herhangi bir zorlama izine rastlanmadı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nuri Yıldız’ın olay sabahı eşiyle birlikte araçla evden çıkıp otellerine gittiklerini, akşam ise Esra Yıldız’ın taksiyle eve döndüğünü belirledi.

KAPI CAMI KIRIK, KONTAK ANAHTARI ÜZERİNDE

İçi kısmen yanmış olan otomobilin ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde olduğu belirlendi.

BAŞINA BİR EL ATEŞ EDİLMİŞ

Nuri Yıldız’ın cesedi, Beylikdüzü'ndeki Dereağzı Mahallesi'nde başına bir el ateş edilerek öldürülmüş halde buldu.

TABANCA ATILMIŞ HALDE BULUNDU

Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da yapılan araştırma sonucu bölgede atılmış halde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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