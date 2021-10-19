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    Avcılar’da, boş binada yangın çıktı

    Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının, binaya giren madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı öne sürüldü.
    • DHA
    • 19.10.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 09:52
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    Avcılar’da, boş binada yangın çıktı

    İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi'ndeki Balıkçılar Sokak'ta birkaç hafta önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın giriş katından, 18 Ekim günü saat 15.30 sıralarında, dumanlar yükselmeye başladı.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Çevredeki vatandaşlara, dumandan etkilenmemeleri için pencerelerini kapatmaları önerildi.

    YAN BİNAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

    Ekipler, boş daireye girdiklerinde mutfak dolaplarının yandığını gördü.

    Alevler, ekiplerin müdahalesi ile yandaki binaya sıçramadan söndürüldü.

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    YANGINI MADDE BAĞIMLILARININ ÇIKARDIĞINI SÖYLEDİ

    Hemen yakında oturan Abdülkadir Arslan isimli bir vatandaş, yangını binaya girip çıkan kimliği belirsiz madde bağımlılarının çıkardığını düşündüklerini, Avcılar genelinde benzer durumdaki çok sayıda binanın fazla bekletilmeden yıkılması gerektiğini söyledi.

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