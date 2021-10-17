Gümüşpala Mahallesi’ndeki evden teknolojik alet, ziynet eşyaları, para ve otomobil anahtarı çalan 3 şüpheli, çaldıkları otomobili internet üzerinden satmaya çalışınca yakalandı.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde, 12 Ekim günü saat 06.00 sıralarında, bir apartmanın önüne gelen 3 kişiden 2'si, çevreyi gözetledikten sonra içeri girdi.

Şahıslar, Serhat Birdal'ın ailesi ile yaşadığı en üst kattaki daireye girip 2 bin lira, 4 cep telefonu, 1 tablet, 4 adet 22 ayar bilezik, 3 adet 25 gram kolye ve otomobil anahtarını alıp ayrıldı.

Hırsızların çıkardığı seslere uyanan Birdal, otomobil anahtarının yerinde olmadığını, kapının da açıldığını fark edince aşağı inip nöbet tutmaya başladı.

ÇALINAN ARACININ ARKASINDAN KOŞTU

Sabah 07.20 sıralarında eve çıkan Birdal'ın hemen arkasından geri dönen hırsızlar, otomobili de çaldı.

Aracının sesini duyunca aşağıya inen Birdal, hırsızların arkasından koşsa da yetişemedi.

Avcılar’da, çaldıkları otomobili internette satışa çıkaran hırsızlar yakalandı VİDEO



GÖRÜNTÜLER MERCEK ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

POLİS MÜŞTERİ KILIĞINDA ANLAŞMA YAPTI

Kimlikleri tespit edilen Yusuf C.Y. (21), Ferhat D.(22) ve Muhammed Ş.Ü.’nün (17),çaldıkları aracı internet üzerinden piyasa değerinin altında satmaya çalıştıkları tespit edildi.

Polis ekipleri müşteri gibi şüphelilerle aracı satın almak için anlaştı. Şüpheliler parayı almak için müşteri kılığındaki polisleri yanlarına çağırdı.

SUÇ KAYITLARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Perşembe günü bulundukları adreste çaldıkları araçla birlikte yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı.

Şüphelilerden Yusuf C.Y.'nin 16 ve Ferhat D.'nin ise 22 suç kaydının olduğu öğrenildi.

1’İ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf C.Y. ve Ferhat D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 18 yaşından küçük olan Muhammed Ş.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“EKİPLERLE BİRLİKTE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA BAŞLADIK”

Serhat Birdal, yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Araba çalındı çalındıktan sonra sosyal medyada bunu paylaşmaya başladık. Ondan sonra polis arkadaşlar falan her yerden aramaya başladık arabayı. Sonra bir arkadaşım sosyal medya üzerinden arabanın satılığa çıktığından bahsetti. Ondan sonra ekiplerle birlikte iş birliği yapmaya başladık.

“BÜYÜK İHTİMALLE PARÇALAMAK İÇİN SATIYORLAR”

Polis arkadaşlara haber verdik sonra pazarlık aşamasında işte ekipler arabayı çalanları yakalıyor arabayı 80 bin civarında satılığa çıkarmışlar işte pazarlık falan süreci oldu. Sonra 80 bin üzerinden anlaşıldı. Aracı teslim almaya gidiyor arkadaş. Orada da işte polis arkadaşlar arabayı çalanlar yakalıyor. Büyük ihtimalle arabayı parçalamak için satıyorlar. O şekilde düşünüyoruz.”