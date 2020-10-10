Avcılar'da çaldıkları otomobili iten hırsızlar güvenlik kamerasında

Benzin istasyonuna girdikleri sırada çaldıkları otomobilin arızalanması sonucu araçta inen şüpheliler, aracı itti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Avcılar'da bulunan Firuzköy Mahallesi'nde otomobili çalan 3 kişi araç ile bir süre dolaştıktan sonra yakıtının bittiğini düşünerek yakındaki akaryakıt istasyonuna gitti.

Araca yakıt almalarına rağmen otomobili çalıştıramayan şüpheliler otomobili iterek buradan uzağa götürmek istedi. İki kişi otomobili iterek akaryakıt istasyonundan biraz uzakta terk ederek bıraktı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kimliğini tespit ettikleri İ.M. isimli şüpheliyi Yeşilkent Mahallesi'nde yakaladı.

Sorguya alınan şüpheliden elde edilen bilgiler doğrultusunda hırsızlık olayının diğer şüphelileri E.B. ve A.G. olduğu belirlendi.

Avcılar'da çaldıkları otomobili iten hırsızlar VİDEO

GÖZALTI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden E.B.'yi Esenyurt'taki bir parkta dolaşırken fark etti. Kısa süren kovalamaca ardından bu şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan şüphelilerin benzin istasyonunda otomobili ittikleri anlar kameralara yansıdı.









