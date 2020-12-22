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    Avcılar'da camı kırıp bankaya giren şüpheli kamerada

    Gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, yan yoldaki bankanın camını kırarak içeri girdi. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 22.12.2020 - 11:47
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 11:59
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    Avcılar'da camı kırıp bankaya giren şüpheli kamerada

    İstanbul Avcılar, Cihangir Mahallesi'nde gece saat 03.50'de kimliği belirsiz kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir kişi, Bakırköy istikameti D-100 karayolu yan yol üzerinde bulunan bankaya gelerek taşla camı kırdı.

    Şüpheli bankaya girince alarm devreye girdi. Alarmın çalmasıyla panikleyen şüpheli kaçtı.

    ÖNLEM ALINDI

    Polis ekipleri, banka önüne gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada banka görevlisi de olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.

    Avcılar'da camı kırıp bankaya giren şüpheli kamerada VİDEO

    YAŞANANLAR KAMERADA

    Yaşananlar ise bankanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerine, şüphelinin camı kırıp içeri girdiği ve daha sonra da dışarı çıktığı anlar yansıdı.

    Avcılar da camı kırıp bankaya giren şüpheli kamerada #1

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