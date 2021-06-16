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    Avcılar'da çay içtikten sonra yanındaki adamı bıçakladı

    Daha önce tartıştığı adamla çay içen şahıs, birlikte masadan kalktığı S.B.'yi bacağından üç kez bıçaklayarak yaraladı.
    • İHA
    • 16.06.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 09:55
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    Avcılar'da çay içtikten sonra yanındaki adamı bıçakladı

    Dün öğlen saatlerinde İstanbul Avcılar'daki Merkez Mahallesi’nde S.B. isimli adam, daha önceden tartıştığı şahısla iş yerinin karşısındaki çay ocağında çay içti.

    Çay içtikten sonra adamla birlikte masadan kalkan S.B., art arda 3 kez bacağından bıçaklandı.

    Şahıs olay yerinden kaçarken çevredekilerin S.B.’nin yardımına koştu.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen ambulans ile S.B. hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili incelemelere başladı.

    BIÇAKLAMA ANI KAMERADA

    Yaşanan olay anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, S.B. ile yanındaki şahısın çay içtikten sonra masadan kalkmaları, sokağın ortasına kadar yürüdükten sonra şahsın S.B.yi bıçaklaması yer aldı.

    Avcılar'da çay içtikten sonra yanındaki adamı bıçakladı VİDEO


    Avcılar da çay içtikten sonra yanındaki adamı bıçakladı #1

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