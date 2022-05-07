Motosiklete bağlı çek çek arabaya metal çöp konteynerini koyan hırsızların o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi’nde ikamet eden bir kadın, bölgede hırsızlık yapıldığını söyledi.

Arkasında çek çek bulunan motosikletle gelen 3 kişinin metal çöp konteynerini çaldığını söyleyen kadın, şahısları uyardı.

Görgü tanığı kadın, bu kişilere "Ne yapıyorsunuz?" diye seslendiğini, bunun üzerine "Çöp konteynerini ilerideki sokağa götüreceğiz" yanıtı verdiğini anlattı.

Güvenlik kamerası kayıtları incelendi

DHA'nın haberine göre; kadının bu sözleri üzerine ikinci el eşya alım-satışı yaptığı iş yerinin önündeki Avcılar Belediyesi’ne ait iki çöp konteynerinden birinin olmadığını gören Deniz Tekgöz, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Avcılar'da çek çek arabayla konteyner çaldılar VİDEO



Polisi arayıp ihbarda bulundular

Görüntülerde, üç kişinin en az 50 kilo ağırlığındaki metal çöp konteynerini güçlükle yerinden kaldırarak 'çek çek' çuvalına yerleştirmeye çalıştığını, bunu düşürdüklerini, ikinci denemeden sonra motosiklete binerek hızla uzaklaştıklarını gördü. Tekgöz, polisi arayarak hırsızlık ihbarında bulunduklarını söyledi.





















