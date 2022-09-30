İstanbul Avcılar'da kapalı kasa kamyonetle getirdikleri çekçekli arabayla sokak sokak gezip keşif yapan hırsızlar, bir elektronik eşya mağazasından kutu içerisinde monitörleri çalarak kaçtı.

Geçtiğimiz günlerde Avcılar Firüzköy mevkiinde, kimlik bilgileri öğrenilemeyen iki hırsız, ilk önce 34 NT 9562 plakalı kamyonetle bölgeye geldi, daha sonra araçtaki çekçek diye tabir edilen arabayı alıp, sokak sokak gezmeye başladı. Hırsızlar gezdikleri sırada bir işyerini gözüne kestirip beklemeye başladı.

Monitörleri çekçekli arabaya yükleyip kaçtılar

Daha sonra harekete geçen hırsızlar, işyerine girerek, buradan kutu içerisinde bilgisayar monitörlerini çalarak yanlarında bulunan çekçekli arabaya yükleyip kaçtı.

Avcılar’da çekçekli arabayla gelip bilgisayar monitörü çaldılar - VİDEO

Hırsızlar yakalandı

İHA'nın aktardığına göre; hırsızlığı fark eden işyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından harekete geçen Firuzköy Suç Araştırma Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde hırsızlar kısa sürede belirlenerek yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.