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    Avcılar'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

    4 katlı binanın çatı katında çıkan yangına uykuda yakalanan bina sakinleri panik yaşadı.
    • 11.12.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 09:02
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    Avcılar'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

    İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi Akçapınar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Ev sahipleri panikle kendilerini dışarı attı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Yangın söndürüldü

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangını söndürdü.

    Dairede hasar oluştu

    Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.

    Avcılar da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü #1

    Avcılar da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü #2

    Avcılar da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü #3

    Avcılar da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü #4

    Avcılar da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü #5

    Avcılar da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü #6

    Avcılar da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü #7

    Avcılar da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü #8


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