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- Avcılar'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Avcılar'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
4 katlı binanın çatı katında çıkan yangına uykuda yakalanan bina sakinleri panik yaşadı.
- 11.12.2022 - 08:48
- Güncelleme : 11.12.2022 - 09:02
İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi Akçapınar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ev sahipleri panikle kendilerini dışarı attı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın söndürüldü
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangını söndürdü.
Dairede hasar oluştu
Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.