Avcılar’da cinayet şüphelisi kardeşler yakalandı

Kurban Bayramı'nın son gününde yolda yürürken önünü kesen otomobilden inen kişiler tarafından öldürülen kişinin katil zanlıları, polisin operasyonuyla yakayı ele verdi.

Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul’un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolda yürüyen Mehmet A.Ş.'nin önü bir otomobil tarafından kesildi.

Araçtan inen bir kişi, Mehmet A.Ş.'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevreden yetişenler tarafından ağır yaraları olarak hastaneye kaldırılan Mehmet A.Ş., 5 gün sonra hayatını kaybetti.

OPERASYONLA YAKAYI ELE VERDİLER

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, polis ekipleri olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettikleri Kaan B.(27) ile kardeşi Batuhan B.(23)'yi Başakşehir'de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerle birlikte olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

İki kardeşin, daha önceden çeşitli suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi.

KARDEŞLER TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada, olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.