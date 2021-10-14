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Avcılar'da denetim noktasındaki polise silahlı saldırı

Avcılar'da denetim noktasındaki polise silahlı saldırı

Denetimden kaçanların olduğu araçtan açılan ateş sonucu polislerden biri bacağından yaralandı. Saldırganların aracı terk edilmiş hale bulunurken, olayla ilgili 1 şüpheli de gözaltına alındı.