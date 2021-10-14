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    Avcılar'da denetim noktasındaki polise silahlı saldırı

    Denetimden kaçanların olduğu araçtan açılan ateş sonucu polislerden biri bacağından yaralandı. Saldırganların aracı terk edilmiş hale bulunurken, olayla ilgili 1 şüpheli de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 14.10.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 10:31
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    Avcılar'da denetim noktasındaki polise silahlı saldırı

    İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki denetim noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, gaza basıp kaçmaya çalıştı.

    O sırada otomobilden polislere ateş açıldı.

    POLİSLERDEN BİRİ BACAĞINDAN VURULDU

    Açılan ilk ateşte, 'Yunuslar' olarak bilinen ekipteki bir polis memuru bacağından yaralandı. Araçtakileri durdurmak amacıyla polis de karşılık verdi.

    Avcılar'da polise silahlı saldırı

    1 GÖZALTI

    Ara sokaklara dalarak kaçan araçtakileri yakalamak amacıyla kapsamlı operasyon başlatıldı. Yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Şüphelilerin kaçtığı araç bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulunurken, kimliği tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Avcılar da denetim noktasındaki polise silahlı saldırı #1

    Avcılar da denetim noktasındaki polise silahlı saldırı #2

    Avcılar da denetim noktasındaki polise silahlı saldırı #3

    Avcılar da denetim noktasındaki polise silahlı saldırı #4

    Avcılar da denetim noktasındaki polise silahlı saldırı #5

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