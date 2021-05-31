Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosiklette bulunan iki genç, kurtarılamadı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Alt Geçidi'nde 19 yaşındaki Olcay Tokat'ın kullandığı 34 RC 5269 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

YERE DÜŞEREK SÜRÜKLENDİLER

Motosikletin üzerindeki Tokat ve arkasında yolculuk yapan 15 yaşındaki F.Ş., yere düşerek sürüklenmeye başladı.

Kazayı görenler olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan 15 yaşındaki F.Ş.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Avcılar'da devrilen motosikletteki gençler hayatını kaybetti VİDEO

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SÜRÜCÜ İSE KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Motosiklet sürücüsü Olcay Tokat ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan F.Ş. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.