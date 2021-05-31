Euro
10.3835
-0.56%
Dolar
8.4891
-0.88%
Altın
520.1
-0.79%
Borsa
1.42
-0.11%
Bitcoin
314.566
1.73%
EXEN Coin
33.20
-1.45%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Avcılar'da devrilen motosikletteki gençler hayatını kaybetti

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosiklette bulunan iki genç, kurtarılamadı.
    • DHA
    • 31.05.2021 - 18:15
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 18:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da devrilen motosikletteki gençler hayatını kaybetti

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Alt Geçidi'nde 19 yaşındaki Olcay Tokat'ın kullandığı 34 RC 5269 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

    YERE DÜŞEREK SÜRÜKLENDİLER

    Motosikletin üzerindeki Tokat ve arkasında yolculuk yapan 15 yaşındaki  F.Ş., yere düşerek sürüklenmeye başladı.

    Kazayı görenler olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

    Sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan 15 yaşındaki F.Ş.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

    Avcılar'da devrilen motosikletteki gençler hayatını kaybetti VİDEO

    Avcılar da devrilen motosikletteki gençler hayatını kaybetti #1

    SÜRÜCÜ İSE KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Motosiklet sürücüsü Olcay Tokat ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

    Hastaneye kaldırılan F.Ş. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

    Avcılar da devrilen motosikletteki gençler hayatını kaybetti #2

    Avcılar da devrilen motosikletteki gençler hayatını kaybetti #3

    Avcılar da devrilen motosikletteki gençler hayatını kaybetti #4

    Avcılar da devrilen motosikletteki gençler hayatını kaybetti #5

    Avcılar da devrilen motosikletteki gençler hayatını kaybetti #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir