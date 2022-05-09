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- Avcılar'da düğün çıkışı tekme tokat kavga anı
Avcılar'da düğün çıkışı tekme tokat kavga anı
Türkmenistanlı çiftin düğün merasimi ardından dağılan davetliler arasındaki kavga anı kameraya yansırken, polis sesini duyan taraflar ara sokaklardan kaçtı.
- 09.05.2022 - 12:53
- Güncelleme : 09.05.2022 - 13:07
İstanbul Avcılar'da dünyaevine giren Türkmenistanlı çiftin düğün bitiminde kavga çıktı.
Düğün merasiminin ardından dağılmaya başlayan tarafların arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.
Davetliler birbirine saldırdı
Tartışmanın giderek alevlenmesi sonucunda, iki grup birbirine tekme ve yumrukla saldırmaya başladı.
DHA'nın aktarımına göre, saldırının giderek büyüdüğü olaya kadınların karışmasıyla alevler daha da yükseldi.
Avcılar'da düğün çıkışı tekme tokat kavga anı ViDEO
Polisi gören kaçtı
Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Cep telefonu ile kaydedilen kavgada, polisin geldiğini gören gruptakiler ara sokaklarda gözden kayboldu.