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    Avcılar'da düğün çıkışı tekme tokat kavga anı

    Türkmenistanlı çiftin düğün merasimi ardından dağılan davetliler arasındaki kavga anı kameraya yansırken, polis sesini duyan taraflar ara sokaklardan kaçtı.
    • 09.05.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 13:07
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    Avcılar'da düğün çıkışı tekme tokat kavga anı

    İstanbul Avcılar'da dünyaevine giren Türkmenistanlı çiftin düğün bitiminde kavga çıktı.

    Düğün merasiminin ardından dağılmaya başlayan tarafların arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

    Davetliler birbirine saldırdı

    Tartışmanın giderek alevlenmesi sonucunda, iki grup birbirine tekme ve yumrukla saldırmaya başladı.

    DHA'nın aktarımına göre, saldırının giderek büyüdüğü olaya kadınların karışmasıyla alevler daha da yükseldi.

    Avcılar'da düğün çıkışı tekme tokat kavga anı ViDEO

    Avcılar da düğün çıkışı tekme tokat kavga anı #1

    Polisi gören kaçtı

    Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Cep telefonu ile kaydedilen kavgada, polisin geldiğini gören gruptakiler ara sokaklarda gözden kayboldu.


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