Türkmenistanlı bir çiftin düğününde davetliler arasında çıkan kavga neticesinde 6 kişi gözaltına alındı. Daha önce mühürlendiği belirlenen salon, yeniden mühürlendi.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunun kapısına, ruhsatsız olduğu gerekçesi ile mühür vuruldu.

İşletme sahipleri mührü söküp salonu işletmeye devam etti. Dün gece saatlerinde, salonda düzenlenen Türkmenistanlı bir çiftin düğününde ortalık birbirine girdi.

Davetliler arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Sokağa taşan tartışmada bir Türkmenistanlı, başına aldığı darbe ile yaralandı.

Polise direnmeye çalıştılar

Çevrede oturanların ihbarı üzerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafları güçlükle ayırabildi.

DHA’nın haberine göre; bazı şüphelilerin polise direnmeye çalıştığı görüldü.

Salon yeniden mühürlendi

Polis 6 kişiyi gözaltına alırken ‘mühür fekki’ yapılan düğün salonu tekrar mühürlenirken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Avcılar'da düğünde birbirlerine girdiler: 6 gözaltı VİDEO

“Düğünler sürekli kavga ile bitiyor”

Bölgedeki iş yeri sahiplerinden Cengiz Çavuş, kavganın saat 22.30 sıralarında başladığını, polisin kısa sürede gelerek müdahale ettiğini belirtirken, başlangıçta olaysız geçen Türkmenistan düğünlerinin son dönemde sürekli kavga ile bittiğini söyledi.