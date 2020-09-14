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- Avcılar'da emlak ofisinden bilgisayar çalan hırsızlar kamerada
Avcılar'da emlak ofisinden bilgisayar çalan hırsızlar kamerada
Gece geç saatlerde emlak ofisine gelen üç hırsız, 2 dakika içerisinde 10 bilgisayar çalıp, kayıplara karıştı.
- DHA
- 14.09.2020 - 11:57
İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi’ne otomobil ile gelen 3 hırsız, mahallede bulunan emlak ofisinin kapısını zorlayarak içeri girdi.
2 DAKİKALIK SOYGUN
Hırsızlar, bir bölümü dolaplarda saklanan 10 dizüstü bilgisayarı 2 dakikadan az süre içerisinde çalarak, yükledikleri otomobille kaçtı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
İş yeri sahibi ise durumu fark edince polise şikayette bulundu.
Şikayet üzerine harekete geçen Başakşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalayabilmek için çalışma başlattı.
Avcılar'da emlak ofisinden bilgisayar çalan hırsızlar kamerada