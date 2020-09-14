Dolar
7.493
0.2729%
Euro
8.8862
0.3591%
Altın
1946.8
0.3334%
Borsa
1107.87
0.4688%
G. Altın
468.682
0.5259%
Bitcoin
77554.6
0.0042%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Avcılar'da emlak ofisinden bilgisayar çalan hırsızlar kamerada

    Gece geç saatlerde emlak ofisine gelen üç hırsız, 2 dakika içerisinde 10 bilgisayar çalıp, kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 14.09.2020 - 11:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da emlak ofisinden bilgisayar çalan hırsızlar kamerada

    İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi’ne otomobil ile gelen 3 hırsız, mahallede bulunan emlak ofisinin kapısını zorlayarak içeri girdi.

    2 DAKİKALIK SOYGUN

    Hırsızlar, bir bölümü dolaplarda saklanan 10 dizüstü bilgisayarı 2 dakikadan az süre içerisinde çalarak, yükledikleri otomobille kaçtı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    İş yeri sahibi ise durumu fark edince polise şikayette bulundu.

    Şikayet üzerine harekete geçen Başakşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalayabilmek için çalışma başlattı.

    Avcılar'da emlak ofisinden bilgisayar çalan hırsızlar kamerada

    Avcılar da emlak ofisinden bilgisayar çalan hırsızlar kamerada #1

    Avcılar da emlak ofisinden bilgisayar çalan hırsızlar kamerada #2

    Avcılar da emlak ofisinden bilgisayar çalan hırsızlar kamerada #3

    Avcılar da emlak ofisinden bilgisayar çalan hırsızlar kamerada #4

    Avcılar da emlak ofisinden bilgisayar çalan hırsızlar kamerada #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir