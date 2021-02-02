Euro
8.631
-0.45%
Dolar
7.1651
-0.3%
Altın
423.35
-1.54%
Borsa
1.513
1.37%
Bitcoin
248.480
1.85%
EXEN Coin
17.32
3.34%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Avcılar'da eşi ve eniştesini öldürdü

    Avcılar'da eniştesinin tekstil atölyesine gelen Ümit Acer, tartıştığı eşi Canan Acer ve eniştesi Kenan Erol'u öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 17:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da eşi ve eniştesini öldürdü

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Temel Sokak'ta meydana gelen olayda, eniştesi Kenan Erol’a ait tekstil atölyesine gelen Ümit Acer, eşi ve eniştesi ile tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede büyürken Acer, tabancasıyla eniştesi ve eşi Canan Acer’e ateş etti.

    "İKİSİNİN DE KAFASINA BEN SIKTIM"

    Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, Acer otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Olay yerinden kaçan zanlı, bir akrabasını arayarak, "İkisinin de kafasına ben sıktım." dediği öğrenildi.

    Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Canan Acer ve Kenan Erol’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Polis ekipleri, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Avcılar da eşi ve eniştesini öldürdü #1

    Canan Acer

    Kenan Erol

    Avcılar da eşi ve eniştesini öldürdü #4

    Avcılar da eşi ve eniştesini öldürdü #5

    Avcılar da eşi ve eniştesini öldürdü #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir