Avcılar'da eşi ve eniştesini öldürdü

Avcılar'da eniştesinin tekstil atölyesine gelen Ümit Acer, tartıştığı eşi Canan Acer ve eniştesi Kenan Erol'u öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Temel Sokak'ta meydana gelen olayda, eniştesi Kenan Erol’a ait tekstil atölyesine gelen Ümit Acer, eşi ve eniştesi ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyürken Acer, tabancasıyla eniştesi ve eşi Canan Acer’e ateş etti.

"İKİSİNİN DE KAFASINA BEN SIKTIM"

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, Acer otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Olay yerinden kaçan zanlı, bir akrabasını arayarak, "İkisinin de kafasına ben sıktım." dediği öğrenildi.

Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Canan Acer ve Kenan Erol’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.