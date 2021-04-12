Avcılar'da eşini bıçakla yaralayan kocanın cezası

Avcılar'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan koca, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Deniz Bilgici, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

"PİŞMANIM"

Duruşmada söz alan sanık Deniz Bilgici, 5 yıllık evli olduğunu anlatarak, yaşanan olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu söyledi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Deniz Bilgici'nin "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Deniz Bilgici, Avcılar'da 1 çocuğunun annesi Öznur Bilgici'yi kendisini aldattığını iddia ederek sokakta 3 kez sırtından bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Uyuşturucu madde kullanmak, tehdit ve yaralama gibi 5 ayrı suçtan kaydı olan Deniz Bilgici bıçakladığı eşinin başında "Sen daha ölmedin mi?" demişti.



