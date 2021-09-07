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    Avcılar’da eşini döven esnafa tepki

    Bir pasaj içerisinde eşine şiddet uyguladığı iddia edilen esnafa, komşu esnaflar tepki gösterdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga, kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 13:47
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    Avcılar’da eşini döven esnafa tepki

    İstanbul’un Avcılar ilçesindeki pasajda bir esnaf, dükkan içerisinde eşine şiddet uyguladı.

    Şiddete maruz kalan kadının kız kardeşi de "Ablamı dövüyorlar" diye bağırarak yardım istedi.

    Durumu gören çevre dükkanlardaki diğer esnaflar tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    POLİS GELMEDEN DAĞILDILAR

    Yaşanan olay sonrası çevredeki diğer vatandaşlar araya girerek, tarafları sakinleştirdi. Polis gelmeden kavgaya karışanlar dağıldı.

    Yaşanan kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Avcılar’da eşini döven esnafa tepki ViDEO

    Avcılar’da eşini döven esnafa tepki #1

    Avcılar’da eşini döven esnafa tepki #2

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