Avcılar'da ev sahipleri uyurken hırsızlık yaptılar

2 hırsız ev sahipleri uyuduğu sırada girdikleri apartman dairesinden 2 cep telefonu ve altın saat çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların apartmana girip çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde geçtiğimiz perşembe günü yüzlerinde maske olan şüpheliler, sabah saat 05.30 sıralarında kapısını açık gördükleri Cihangir Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmana girdi.

Katları dolaşan şüpheliler, 3'üncü katta bulunan S.I.'ya ait dairenin kapısını kimseye fark ettirmeden açtı.

Ev sahiplerinin içerde uyumasına rağmen 2 cep telefonu ve bir altın saati alan hırsızlar, daha sonra kaçarak kayıplara karıştı.

APARTMANA GİRDİKLERİ ANLAR KAMERADA

Sabah uyandıklarında telefonlarını bulamayan ve kapının açılmış olduğunu fark eden S.I., hırsızlıktan şüphelenerek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde 2 şüphelinin apartmana girip çıktığı gören S.I., kayıtlarla beraber polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Hırsızların apartmana girip çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da ev sahipleri uyurken hırsızlık yapan şüpheliler VİDEO