Avcılar'da evine girdikleri kişiyi bağlayıp parasını ve köpeğini çaldılar İstanbul Avcılar'da evine girdikleri Iraklı adamın ellerini ve ayakların bağlayıp evden para ve köpeğini çalan 6 Filistinli yakalandı.

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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi’nde, Irak uyruklu Alı Hameed'in evine gelen 5 Filistinli, ev sahibini ellerini ve ayaklarını bağladı.

Döviz ve ziynet eşyası ile köpeğini çaldılar

Şüpheliler ardından evde arama yaparak 3 bin dolar, 2 bin lira, ziynet eşyaları, saat, kredi kartları ve köpeğini alıp evden koşarak uzaklaştı. Iraklı Alı Hameed bir süre sonra kendi imkanlarıyla ellerini çözerek polise haber verdi.

6 kişi de yakalandı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Iraklı adamın şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 2 gün boyunca çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin Ambarlı Mahallesinde bir sokakta binaya girdiklerini tespit etti. Şüphelilerin adresinin belirlenmesinin ardından polis ekipleri eve operasyon yaptı. Operasyonda, S.A., M.A., A.A., H.A., N.E.G ile A.G. gözaltına alınırken şüphelilerin evden çaldıkları kartlar, belgeler ve köpeğin yanı sıra çok sayıda hap şeklinde uyuşturucu ele geçirildi.

Evden çıktıkları anlar görüntülendi

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerin evden koşarak uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)