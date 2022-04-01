Esenyurt'tan gelen iki kişinin bir yavru kediyi benimseyip, çantasına koyması üzerine duruma tepki gösteren şahıslar saç saça kavga etmeye başladı.

İstanbul Avcılar'da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde Türk ve yabancı uyruklu genç kızlar arasında saç saça kavga yaşandı.

İddiaya göre; Esenyurt'tan gelen 2 kız, parkta gördükleri yavru kediyi çantasına koyunca, durumu fark eden diğer kişiler tarafından tepki gördü.

"6-7 KİŞİLİK GRUBUN BİRBİRİNE SALDIRDIĞINI GÖRDÜM"

Çalıştığı iş yerinin önündeki kavganın sesini duyunca kapıya çıkıp ne olduğunu anlamak istediğini belirten Helin Avşar, "Olanları uzaktan izledim. 2 Suriyeli kız ile daha sonra 6-7 kişilik grubun birbirlerine saldırdığını gördüm" dedi.

Avcılar'da genç kızların kedi kavgası ViDEO

"İKİ KİŞİ KEDİ YAVRUSUNU KESMEK İÇİN GÖTÜRDÜKLERİNİ ÖNE SÜREREK KARŞI ÇIKMIŞ"

Kavga eden tarafları ayıran mağaza çalışanı Oya Güneş, bağırma sesleri üzerine dışarı çıkınca ortalığın karışmış olduğunu gördüğünü söyledi.

Kavgaya müdahale eden kişilerden biri olduğunu belirten Güneş şunları anlattı:

"17-18 yaşındaki Suriyeli iki kız, Türk kızlara saldırıyorlar. Taraflar, saç saça, baş başa kavga ediyorlardı. Ne olup bittiğini öğrenmeye başladım. Öğrenince de müdahale ettim. Esenyurt'ta oturan Suriyeli iki kız, aşağıdaki Halide Edip Adıvar Parkı'nda gördükleri yavru kediyi alıp çantalarına koyup kendilerince sahiplenmişler. Bunu gören iki Türk kızı kedi yavrusunu kesmek için götürdüklerini öne sürerek karşı çıkmış. Kedileri çok sevdiğim için hemen müdahil oldum. Biraz yukarıda bir daha birbirlerine girmişlerdi. Araya girdim kediyi aldım. Kızlardan biri kediyi koltuğunun altına almış bir taraftan küfrediyor, diğer taraftan kavga ediyorlardı. Onları ayırdım. Zabıta ve polisler geldi, onları aldı."

























