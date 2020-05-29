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    Avcılar'da gençlerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı

    Avcılar’da bir grup genç arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki genç, 8 yerinden bıçaklandı. Olayın ardından suçlunun 16 yaşındaki bir genç olduğu anlaşıldı.
    • DHA
    • 29.05.2020 - 09:55
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    Avcılar'da gençlerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Reşitpaşa Caddesi’nde 17 yaşındaki Enes G. ve Cihangir Mahallesi’nde oturan G.B. arasında iddiaya göre küfür nedeniyle kavga çıktı.

    Enes G., G.B.’yi dövdü. G.B., kısa süre sonra arkadaşlarına kavgayı anlattı. Gelen bir grup kavga etmeye başlarken, Enes G., 8 yerinden bıçaklanarak, kanlar içerisinde yere yığıldı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, gelen 112 ambulansına alınan genç, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    5 AYRI SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

    Kavga eden ve yaralananların 18 yaşından küçük olması nedeniyle Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu ekipleri başlattıkları soruşturmayı kısa sürede sonuçlandırarak, Enes G.’yi, A.P.’nin bıçakladığını tespit etti. ‘Kasten yaralama’, ‘hırsızlık’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ gibi 5 ayrı suçtan kaydı bulunan A.P., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    EV HAPSİNDE TUTULACAK

    Nöbetçi savcının talimatı üzerine gözaltına alınan A.P., kelepçesiz olarak iki polis eşliğinde Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. İfadesi alınan gencin yargılanmaya başlanıncaya kadar denetimli olarak ‘ev hapsinde tutulması’ kararlaştırıldı.

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