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    Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

    Tesiste çıkan yangın, itfaiyenin müdahaleleriyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
    • DHA
    • 14.10.2021 - 08:39
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 09:15
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    Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

    İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Firuzköy Bulvarı üzerinde bulunan 3 katlı geri dönüşüm tesisinde, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikadan yükselen dumanları görenler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    MÜDAHALE SÜRÜYOR

    Olay yerine; Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Şişli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Ekipler alevlere müdahale ediyor.

    Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın VİDEO

    Avcılar da geri dönüşüm tesisinde yangın #1

    Avcılar da geri dönüşüm tesisinde yangın #2

    Avcılar da geri dönüşüm tesisinde yangın #3

    Avcılar da geri dönüşüm tesisinde yangın #4

    Avcılar da geri dönüşüm tesisinde yangın #5

    Avcılar da geri dönüşüm tesisinde yangın #6

    Avcılar da geri dönüşüm tesisinde yangın #7

    Avcılar da geri dönüşüm tesisinde yangın #8

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