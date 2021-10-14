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Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Tesiste çıkan yangın, itfaiyenin müdahaleleriyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
- DHA
- 14.10.2021 - 08:39
- Güncelleme : 14.10.2021 - 09:15
İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Firuzköy Bulvarı üzerinde bulunan 3 katlı geri dönüşüm tesisinde, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikadan yükselen dumanları görenler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Olay yerine; Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Şişli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler alevlere müdahale ediyor.
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın VİDEO