Tesiste çıkan yangın, itfaiyenin müdahaleleriyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Firuzköy Bulvarı üzerinde bulunan 3 katlı geri dönüşüm tesisinde, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikadan yükselen dumanları görenler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Olay yerine; Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Şişli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahale ediyor.

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın VİDEO