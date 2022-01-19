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- Avcılar'da 'gürültü' kavgası: 1 yaralı
Avcılar'da 'gürültü' kavgası: 1 yaralı
Gürültü gerekçesiyle tekstil atölyesi sahibiyle tartışan esnaf, olayın şiddetlenmesiyle karşı tarafı silahla vurarak hastanelik etti.
- İHA
- 19.01.2022 - 10:06
- Güncelleme : 19.01.2022 - 10:16
İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşikent Mahallesi'nde dükkanı olan Kadir Ç., gürültü şikayetiyle otomobiline binip, yan taraftaki atölyenin önüne gitti.
O sırada Kadir Ç. ile atölye çalışanı kapı önünde tartışma yaşadı.
SİLAHLA KURŞUN YAĞDIRDI
Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında itişme yaşanırken Kadir Ç., belinden çıkardığı silahla Halil K.’nin bacağına 2 el ateş etti. Kadir Ç., saldırı sonrası otomobiline binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.
YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, iş yeri çevresine emniyet şeridi çekerek incelemelerde bulundu.
SALDIRGAN ARANIYOR
Ekipler, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.