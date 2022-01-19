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    Avcılar'da 'gürültü' kavgası: 1 yaralı

    Gürültü gerekçesiyle tekstil atölyesi sahibiyle tartışan esnaf, olayın şiddetlenmesiyle karşı tarafı silahla vurarak hastanelik etti.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 10:16
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    Avcılar'da 'gürültü' kavgası: 1 yaralı

    İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşikent Mahallesi'nde dükkanı olan Kadir Ç., gürültü şikayetiyle otomobiline binip, yan taraftaki atölyenin önüne gitti.

    O sırada Kadir Ç. ile atölye çalışanı kapı önünde tartışma yaşadı.

    SİLAHLA KURŞUN YAĞDIRDI

    Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında itişme yaşanırken Kadir Ç., belinden çıkardığı silahla Halil K.’nin bacağına 2 el ateş etti. Kadir Ç., saldırı sonrası otomobiline binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

    YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, iş yeri çevresine emniyet şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Ekipler, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Avcılar da gürültü kavgası: 1 yaralı #1

    Avcılar da gürültü kavgası: 1 yaralı #2


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