Avcılar’da hafif ticari araç seyir halindeyken yol çöktü

Hafif ticari araç, seyir halinde giderken yol çöktü. Çöken çukura gömülen araca ekipler müdahale etti.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Avcılar Üniversite Mahallesi Lale Sokak’ta hafif ticari aracın geçişi sırasında yol çöktü.

Seyir halinde ileryen aracın geçtiği yol çökünce, ön tekerleri çöken yola girdi.

Aracın içindeki sürücü ise kolundan hafif şekilde yaralandı.

Olaya ekipler müdahale etti

Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler sürücüyü hastaneye kaldırırken, araç ise düştüğü yerden çekildi.

Otomobil seyir halindeyken yol çökünce oluşan çukura düştü VİDEO

"Hareket ettikçe araç içine çökmeye devam ediyor"

İHA'nın haberine göre olayı gören bir vatandaş, "Araç seyir halindeydi, sağa park edecekti. Tam park ederken yol birdenbire çöktü, araç içine oturdu. Bir arkadaş kolundan yaralandı. Aracı çekecekler şimdi de. Hareket ettikçe araç içine çökmeye devam ediyor." dedi.